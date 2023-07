Meta Verified disponibile anche in Italia

Dopo Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e altri paesi, è arrivano il turno dell’Italia. L’azienda di Menlo Park ha comunicato la disponibilità di Meta Verified, il servizio che consente di ricevere lo status di account verificato. Sottoscrivendo l’abbonamento è possibile ottenere il badge blu se sono rispettati i requisiti minimi.

Meta Verified anche in Italia

È simile a Twitter Blue. Il servizio permette ai creatori di contenuti (utenti o professionisti, ma non aziende) di consolidare la presenza su Facebook e Instagram. In pratica, serve per comunicare ai follower di essere il vero proprietario dell’account.

Se Meta Verified è disponibile, l’utente troverà l’opzione corrispondente nelle impostazioni del profilo. Per ottenere il badge blu è necessario rispettare alcuni requisiti: età minima di 18 anni, profilo completo con foto del volto, nome reale e data di nascita, autenticazione in due fattori e attività precedente (post pubblicati).

Durante la procedura occorre inserire un metodo di pagamento e un documento d’identità. In caso di modifica di nome utente, nome del profilo, data di nascita o immagine del profilo, è necessario ripetere la procedura di verifica. Al momento non è noto cosa succederà per gli utenti verificati con i precedenti requisiti.

Va precisato che, per ottenere il badge blu su Facebook e su Instagram, occorrono due abbonamenti distinti.

I vantaggi di Meta Verified sono: protezione contro i furti di identità (impersonificazioni), assistenza diretta da una persona umana e funzionalità esclusive, tra cui adesivi per Storie e Reels. Il prezzo è di 13,99 euro/mese via Web e di 16,99 euro/mese via applicazione per iOS e Android.