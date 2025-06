Epic Games: MetaHuman iperrealistico con Unreal Engine 5.6

La tecnologia MetaHuman di Epic Games non è certo cosa nuova, ma quanto appena mostrato dal palco dell’evento State of Unreal andato in scena a Orlando anticipa ciò che permetterà di fare nella prossima generazione di videogiochi e non solo. Lo strumento, pensato per permettere agli sviluppatori di creare personaggi in-game iperrealistici, fa ora parte di Unreal Engine 5.6.

MetaHuman: le novità annunciate da Epic

Quella relativa all’integrazione non è l’unica novità svelata. Tra le altre, il tool amplia il proprio raggio d’azione estendendo l’editing dal solo viso a tutto il corpo. Inoltre, le creazioni potranno essere proposte e vendute attraverso il marketplace Fab, così che altri possano acquistarle sotto forma di asset e utilizzarle nei loro progetti.

Un’altra caratteristica inedita che rende MetaHuman particolarmente interessante è quella che permette di doppiare in tempo reale un qualsiasi personaggio. Come mostrato dall’immagine qui sotto, è sufficiente riprendere il proprio viso con una normale webcam o attraverso la fotocamera dello smartphone, per far sì che i movimenti e le espressioni facciali siano replicate con precisione dalla controparte virtuale. Non fatichiamo a immaginare che un sistema di questo tipo possa essere impiegato, ad esempio, per gli avatar.

Al tempo stesso, utilizzando esclusivamente l’analisi di una traccia audio, il tool è in grado di generare animazioni in tempo reale, interpretando tra le altre cose gli stati d’animo e aggiungendo quelli che presume possano essere i movimenti della testa.

Infine, Epic Games ha annunciato nuove opzioni per l’ottenimento della licenza necessaria all’utilizzo della tecnologia, così che possa essere integrata anche nei processi produttivi di chi si affida ad altri motori e software: da Unity a Godot, fino ad arrivare a programmi come Maya, Houdini e Blender.

Guardando avanti, secondo recenti indiscrezioni per assistere all’arrivo del motore Unreal Engine 6 ci sarà bisogno di aspettare altri due o tre anni.