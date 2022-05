Metaverso: Flamingo Casino Club è la truffa che arriva dalla Russia

Il Metaverso è una realtà virtuale che ancora pochi conoscono. Si sta sviluppando fortemente in questo ultimo periodo, catturando l’attenzione di molte grandi aziende che vedono in esso un prosperoso e fiorente futuro business. Purtroppo però, dove c’è denaro e affluenza ci sono in agguato anche le truffe.

Infatti, nemmeno il Metaverso è esente da questi pericoli. Lo sta dimostrando una situazione alquanto singolare presa in mano dalle autorità di 5 stati americani: Alabama, Kentucky, New Jersey, Texas e Wisconsin.

In sostanza, queste hanno intentato un’azione esecutiva contro un casinò del Metaverso. Si tratta del Flamingo Casino Club, una realtà che ha iniziato il suo percorso dalla Russia quasi due mesi fa, a marzo 2022. La società che sta a capo è stata accusata di aver truffato gli utenti tramite prodotti NFT.

Inoltre, per diffondere al meglio il raggiro, ha sfruttato il famoso Flamingo Las Vegas, uno dei più importanti casinò fondati nel 1946, dichiarando di esserne partner. Un’operetta fraudolenta che ha portato questi criminali a realizzare un casinò nel Metaverso con tanto di pubblicità e banner su siti web e social network, oltre a speciali promoter incaricati di adescare nuove vittime.

Metaverso: una truffa colossale smascherata negli Stati Uniti

Flamingo Casino Club ha così messo in piedi una truffa pericolosa ai danni di molti utenti che si sono fidati di questo recente casinò del Metaverso. Uno degli aspetti che le autorità di questi 5 stati americani hanno sottolineato è che la società ha tenuto nascosto il fatto che fosse russa.

Un elemento ora fondamentale visto le sanzioni internazionali comminate alla Russia dopo la sua invasione in Ucraina e l’avvio di una terribile guerra. Quindi l’accusa è di inganno e frode. Ecco cosa hanno dichiarato le autorità che si stanno occupando di questo caso legato al Metaverso:

Non solo sta nascondendo il suo collegamento con la Russia, ma il Flamingo Casino Club sta anche utilizzando un indirizzo di ufficio fasullo, fornendo un numero di telefono che non è in servizio, nascondendo la sua effettiva posizione fisica e nascondendo informazioni materiali sui suoi principali. Il Flamingo Casino Club è anche accusato di nascondere altre informazioni importanti, come l’uso di fondi e informazioni materiali sulle sue trattative per l’acquisto di terreni, che afferma di acquistare da Snoop Dogg.

Le truffe stanno aumentando

Il casinò realizzato in Decentraland ha fatto un po’ da apripista a questo genere nel Metaverse. Comunque, l’episodio di Flamingo Casino Club non è isolato. Come dicevamo all’inizio, il Metaverso e gli NFT stanno diventando un terreno fertile per i criminali che vogliono realizzare e mettere a segno pericolose truffe. Infatti, nel comunicato stampa dei 5 regolatori è spiegato:

Sebbene i progressi tecnologici creino nuove entusiasmanti opportunità per molte aziende, i truffatori stanno già tentando di capitalizzare il clamore associato ai metaversi e agli NFT. Stanno sviluppando stratagemmi high-tech per creare una facciata di legittimità e ingannare le vittime, mentre si gioca sulle proprie emozioni promettendo falsamente redditività redditizia, reddito garantito, sicurezza finanziaria e l’opportunità unica di diventare milionari del metaverso. Stiamo scoprendo un numero crescente di sospette sollecitazioni per titoli non registrati legati al metaverso. L’azione di oggi è solo la punta dell’iceberg.

