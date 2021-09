Metti al sicuro il PC grazie a un UPS in supersconto

Li abbiamo tenuti d'occhio, finalmente ecco che qualcosa si muove: se stai cercando un gruppo di continuità per la tua postazione desktop, finalmente hai uno sconto a disposizione dopo lunghe settimane senza occasioni. Durerà presumibilmente poche ore, ma intanto vale uno sconto del 21%: l'unità in offerta è una Tecnoware UPS Era Plus 1500, il cui prezzo scende da 110,99 a 87,99 euro.

Spedizione immediata, attacchi, accendi e non ci pensi più per qualche anno. Un consiglio, insomma: mettilo subito nel carrello prima che l'offerta vada a scomparire visto che al momento non è indicata alcuna scadenza ufficiale della stessa.

Tecnoware UPS Era Plus 1500

L'UPS Tecnoware è ideale per proteggere il dispositivo da blackout, sbalzi di tensione e interferenze elettromagnetiche: garantisce circa 20 minuti di autonomia al PC e dunque in caso di problemi offre tutto il tempo necessario per salvare il lavoro in atto e chiudere in sicurezza la sessione.

Ha uno stabilizzatore di tensione interno ed è in grado di proteggere la tua postazione da ogni rischio di compromissione. Totalmente silenzioso, sul retro mette a disposizione due prese Schuko utili ad esempio per PC e monitor. A 87,99 euro è questo il miglior prezzo con cui Tecnoware ha presentato il proprio UPS su Amazon da molti mesi a questa parte: un'ottima occasione per mettere al riparo il proprio PC, garantendogli lunga vita ed evitando che un improvviso shock elettrico possa creare problemi ad hard disk, alimentatori, schede madri o cos'altro.

Attenzione a un piccolo dettaglio interessante: se invece di pagare direttamente il dispositivo carichi il tuo account Amazon della stessa cifra e poi procedi al pagamento, avrai 6 euro di sconto ulteriori e il prezzo scenderà così addirittura a 81,99 euro. Il trucco è spiegato qui.