Metti al sicuro password e carte di credito a meno di 1,30€/mese

NordPass, password manager all’avanguardia sviluppato da NordVPN e scelto da milioni di persone e aziende, ha lanciato una nuova offerta sul piano Premium, facendo crollare il prezzo a 1,29 euro al mese grazie a uno sconto del 56%. Gli utenti che attiveranno oggi il servizio riceveranno inoltre 3 mesi di servizio extra in regalo, per una spesa complessiva in 27 mesi inferiore ai 35 euro. Con NordPass è possibile blindare definitivamente password e carte di credito senza più perdere tempo con le procedure di recupero delle credenziali dimenticate. L’ultima promozione di NordPass a 1,29 euro al mese è disponibile su questa pagina.

NordPass in sconto del 56% sul sito ufficiale

Un password manager come quello di NordPass offre diversi vantaggi a un prezzo di un caffè al mese. Consente innanzitutto di salvare in un luogo sicuro un numero illimitato di password e passkey, offre poi salvataggio e compilazione automatici, genera password complesse e scansiona il web alla ricerca di eventuali fughe di dati.

A tutto questo si aggiunge la sincronizzazione automatica su qualsiasi tipo di dispositivo, l’autenticazione a più fattori, la protezione dell’account con il riconoscimento biometrico e la possibilità di concedere l’accesso a password e passkey in caso di emergenza.

Infine, NordPass permette di compilare i moduli con i propri dati personali, memorizzare in modo sicuro i dati delle carte di credito e delle proprie note, mantenere la connessione Internet attivare quando si cambia dispositivo e importare ed esportare le password a proprio piacimento.

L’adesione all’offerta su NordPass Premium è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.