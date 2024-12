Metti in fuorigioco il telemarketing con un clic

Se hai notato un aumento delle chiamate indesiderate negli ultimi giorni, devi sapere che sei in buona compagnia. In periodi come questi, quando gli acquisti online crescono in misura esponenziale rispetto agli altri mesi dell’anno, è infatti più facile cedere in maniera inconsapevole i propri dati personali, dando così nuova linfa vitale al telemarketing.

Il problema più serio però è un altro: la difficoltà nel contrastare in maniera efficace non solo le chiamate a tutte le ore del giorno, ma anche lo spam via e-mail. Le soluzioni istituzionali sono infatti inesistenti, così come quelle proposte da servizi di terze parti. Tutte eccetto una: Incogni, il tool sviluppato dal team di Surfshark che è in grado di mettere in fuorigioco il telemarketing con un clic.

Come eliminare il telemarketing con Incogni

Il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice: l’utente si iscrive al servizio e autorizza il tool a richiedere l’eliminazione delle sue informazioni personali dai database dei broker di dati, aziende che raccolgono e vendono le informazioni cedute in maniera inconsapevole dagli utenti durante la navigazione in rete.

Non appena trova una corrispondenza tra i dati in suo possesso e quelli presenti nel database di uno dei broker di dati, Incogni si mette in contatto con quest’ultimi e richiede la cancellazione delle informazioni collegate all’utente. I data-broker, per evitare sanzioni da parte degli enti preposti, procedono con l’eliminazione dei dati.

