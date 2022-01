Metti in sicurezza i tuoi file con un cloud storage a vita

Mettere in sicurezza i propri file (siano essi documenti, foto o quant'altro) è una priorità per qualunque persona utilizzi uno smartphone o un computer. La possibilità di perdere i dati o, ancora peggio, che essi siano sottratti da qualche malintenzionato, è fonte di stress per molte persone.

Sotto questo punto di vista, la tecnologia cloud rappresenta un passo avanti impressionante. Questa soluzione infatti, permette di avere accesso a un proprio “hard disk virtuale” da qualunque dispositivo e da qualunque parte del mondo. Tutto molto comodo… ma per quanto riguarda la sicurezza?

Esistono svariati servizi cloud ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di piattaforme facilmente vittima di hacking. Non deve essere particolarmente bello sapere che le proprie foto sono in mano di criminali informatici o, ancora peggio, che gli stessi hanno avuto accesso a documenti riservati.

Per questo motivo, la tecnologia cloud deve sempre e comunque essere abbinata a strumenti di sicurezza adeguati. Sotto questo punto di vista, pCloud ha davvero pochi eguali.

2 TB di cloud storage a vita: conserva foto e documenti personali in totale sicurezza

pCloud è un servizio che propone ben 2 TB di spazio sul proprio cloud storage. A livello pratico, si tratta di una capienza più che sufficiente per conservare documenti di testo, PDF e foto personali.

Ovviamente, il servizio offerto ha anche un ottimo impatto per quanto riguarda il lato sicurezza. Si parla infatti di una protezione TLS/SSL, abbinata a una crittografia 256-bit AES per tutti i file conservati su cloud.

Per evitare malfunzionamenti e perdita dati poi, i file vengono copiati su 5 server fisici differenti: di fatto, servirsi di pCloud è come mettere i propri dati in cassaforte.

Infine va tenuto conto del prezzo di questo servizio. Non si parla di sottoscrizioni annuali, ma di un pagamento una tantum che consente di avere a disposizione lo spazio per sempre. Con appena 350 euro infatti, è possibile ottenere i già citati 2 TB di spazio cloud.

In caso di necessità particolarmente ridotte però, è possibile arrivare a risparmiare ulteriormente: con soli 175 euro si può acquistare un cloud storage da 500 MB. Uno spazio contenuto ma pur sempre capace di conservare al sicuro i file più importanti.