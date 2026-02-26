Metti al sicuro casa tua con soli 14€ grazie alla Videocamera Blink Mini

Mettere al sicuro la propria casa ora è alla portata di tutti grazie alla Videocamera Blink Mini, oggi in offerta speciale a un prezzo super accessibile. Aggiungila al carrello a soli 14,99 euro, invece di 25,99 euro! Si tratta di un ottimo 42% di sconto. Compatibile con Alexa, puoi controllarla attraverso i comandi vocali combinandola con un prodotto Echo o Fire TV.

Potrai controllare ogni ambiente interno di casa tua direttamente dallo smartphone ovunque ti trovi e con la stessa qualità, giorno e notte, grazie ai video in HD di questa telecamera e alla visione notturna a infrarossi integrata. Potrai accedere a riprese video di altissima qualità potendo riconoscere qualsiasi cosa senza alcun problema. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

Anche fuori casa non dovrai più preoccuparti di nulla. Grazie a questa telecamera intelligente ricevi avvisi in tempo reale direttamente sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento. La sua tecnologia avanzata ti consente anche di personalizzare le zone di rilevazione del movimento in modo da ricevere avvisi corretti in base a ciò che realmente ti interessa.

Inoltre, potrai ascoltare quello che succede e parlare con familiari, amici o visitatori grazie all’audio bidirezionale tramite l’app Blink Home Monitor. Ti sembra di essere a casa anche quando non ci sei. L’installazione è facile e veloce. Colleghi la videocamera all’alimentazione, scarichi l’app Blink Home Monitor sullo smartphone e la aggiungi all’account. Acquista ora la Blink Mini a soli 14,99 euro!