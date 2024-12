Metti al sicuro le tue Password a Natale con NordPass a -56%

A Natale decidi di farti un regalo o fai un regalo intelligente e sicuro. Metti al sicuro le tue Password con NordPass. Oggi è in offerta speciale. Attiva l’abbonamento al 56% di sconto. Subito per te o per chi lo acquisti 3 mesi extra gratis. Niente male vero? La sua app multi-device è compatibile con tutti i sistemi operativi e assicura sicurezza e praticità.

Stiamo parlando di uno dei migliori gestori di password del 2024. Questa soluzione offre un’eccellente combinazione di sicurezza, facilità di utilizzo e funzionalità avanzate. Dai un’occhiata ai principali motivi per cui vale la pena utilizzare questo password manager.

NordPass: perché vale la pena utilizzarlo

Prima di tutto, in questo momento NordPass è in offerta speciale al 56% di sconto con 3 mesi extra gratis in regalo. Attiva subito l’abbonamento approfittando di questa promozione! Si tratta di un’occasione incredibile da prendere al volo. Verifica di ottenere il massimo sconto aprendo il link in una pagina con navigazione in incognito dal tuo browser. Ecco perché vale la pena usare questo password manager:

sicurezza all’avanguardia : grazie alla crittografia XChaCha20, una delle più avanzate disponibili, sei sicuro che le tue credenziali e i tuoi dati delle carte di pagamento sono inviolabili;

: grazie alla crittografia XChaCha20, una delle più avanzate disponibili, sei sicuro che le tue credenziali e i tuoi dati delle carte di pagamento sono inviolabili; architettura a conoscenza zero : questo significa che nemmeno NordPass conosce i tuoi dati, ma solo tu e coloro con i quali decidi di condividerli in sicurezza;

: questo significa che nemmeno NordPass conosce i tuoi dati, ma solo tu e coloro con i quali decidi di condividerli in sicurezza; facilità d’uso : l’interfaccia è intuitiva e coerente con tutte le piattaforme con funzionalità di salvataggio e compilazione automatica delle password che semplificano notevolmente la gestione delle credenziali online;

: l’interfaccia è intuitiva e coerente con tutte le piattaforme con funzionalità di salvataggio e compilazione automatica delle password che semplificano notevolmente la gestione delle credenziali online; funzionalità premium : NordPass include funzionalità aggiuntive come il monitoraggio delle violazioni di dati, il mascheramento delle email, accesso di emergenza, la condivisione sicura delle password e il controllo dello stato di salute delle password;

: NordPass include funzionalità aggiuntive come il monitoraggio delle violazioni di dati, il mascheramento delle email, accesso di emergenza, la condivisione sicura delle password e il controllo dello stato di salute delle password; archiviazione illimitata: puoi memorizzare tutte le password che vuoi, incluse anche note sicure e dettagli delle carte di credito.