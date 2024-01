Mi Smart Band 8: mettilo al polso con questo sconto

Uno dei dispositivi indossabili più venduti del momento, Mi Smart Band 8, oggi è in sconto su Amazon. Comodo da tenere al polso tutto il giorno, al lavoro così come nel tempo libero, è protagonista di un’offerta sull’e-commerce di cui approfittare finché in tempo. Vediamo cosa lo rende un affare.

Lo sconto di Amazon su Mi Smart Band 8 di Xiaomi

L’intera esperienza ruota attorno al display AMOLED touch da 1,62 pollici con risoluzione 192×490 pixel. Ci sono poi sensori per il rilevamento dei parametri biometrici e il monitoraggio dell’attività fisica con oltre 150 sport supportati, la connettività Bluetooth 5.1, la compatibilità con gli smartphone Android e iOS, un cinturino in TPU e una batteria che garantisce fino a 16 giorni di autonomia con una sola ricarica. Inoltre, è resistente all’acqua. Tutto questo in dimensioni ridotte a 48×22,5×10,99 millimetri e con un peso che si attesta a soli 27 grammi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 35,99 euro, lo smart band di Xiaomi è un ottimo affare. Lo sconto è applicato in automatico e relativo alla colorazione Nero visibile in queste immagini. Invece, quella Oro, costa 2 euro in più, una differenza davvero minima.

Amazon assicura la consegna gratuita entro domani agli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo per non lasciarsi sfuggire l’occasione di mettere al polso Mi Smart Band 8 a un prezzo conveniente.

