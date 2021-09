Mibro Lite, lo smartwatch AMOLED perfetto (COUPON)

Se ti dicessi che esiste uno smartwatch con quadrante AMOLED dalle funzionalità top di gamma e acquistabile a un prezzo davvero contenuto? È esattamente quanto ha da offrire Mibro Lite. Oggi hai la possibilità di mettertelo al polso approfittando di un coupon sconto Aliexpress disponibile per un periodo di tempo limitato: costa solo 43,99 dollari (circa 37 euro), ma l'offerta speciale è riservata ai primi 500 acquirenti. Se rientri tra i 50 più veloci, per te ci sono in regalo anche gli auricolari wireless di Lenovo.

Cosa rende Mibro Lite lo smartwatch perfetto

Ti basterà uno sguardo al suo display circolare per capire che si tratta di un dispositivo evoluto: il pannello da 360×360 pixel consente di visualizzare ogni dettaglio delle schermate in alta risoluzione, mentre il già citato impiego della tecnologia AMOLED abbatte i consumi spingendo la durata della batteria fino a dieci giorni con una sola ricarica (addirittura fino a 30 giorni in modalità standby). Altri vantaggi rispetto a quanto avviene con i tradizionali modelli TFT si apprezzano osservandolo sotto la luce diretta del sole oltre che in termini di definizione, luminosità e refresh rate.

Ogni aspetto del design è studiato in modo da garantire un'esperienza di livello assoluto, riducendo al minimo indispensabile spessore e peso (rispettivamente 9,8 millimetri e 48 grammi), potendo contare inoltre sulla certificazione IP68 che rende l'orologio waterproof, così non ti dovrai più preoccupare di indossarlo sotto la doccia. A protezione del quadrante c'è un vetro 2.5 curvo con finitura lucida.

Nulla è lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri biometrici. Mibro Lite è in grado di rilevare con precisione il battito cardiaco mediante un sensore in azione 24/7 e il valore SpO2 che indica la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Esegue poi un'analisi accurata del sonno per rilevare eventuali anomalie e suggerendo come migliorare il proprio riposo. C'è infine una funzionalità che tiene sotto controllo il livello di stress, consigliando esercizi mirati non appena necessario.

Lo stesso vale per il supporto all'attività fisica, con oltre una dozzina di sport e modalità riconosciute: tra queste corsa all'aperto, corsa su tapis roulant, passeggiata, ciclismo, cyclette, trekking, yoga, pallacanestro, tennis, badminton, calcio, ellittica, allenamento muscolare e training libero. Se si desidera conoscere in tempo reale i progressi effettuati durante una sessione e senza interruzioni è sufficiente ruotare il polso verso di sé, così da avere sempre sott'occhio gli aggiornamenti sulla distanza percorsa, le calorie bruciate e il tempo trascorso. Tutto questo, a soli 43,99 dollari (circa 37 euro), è davvero un regalo.

L'elenco delle funzionalità offerte da Mibro Lite non finisce qui. Ci sono anche le previsioni meteo, la sveglia, l'impostazione di promemoria, il controllo della musica, un telecomando per scattare fotografie a distanza attraverso lo smartphone associato, la possibilità di farlo squillare per trovarlo se smarrito, una calcolatrice e il cronometro. Ogni voce è tradotta in italiano.

Ancora, grazie all'ampia libertà in termini di personalizzazione dell'interfaccia, ogni giorno potrai scegliere una watchface differente e ti sembrerà di mettere al polso un altro smartwatch. A disposizione decine di look, da quello che si ispira a un orologio analogico classico con le lancette a quello con quadrante digitale, alcuni sono minimalisti e altri visualizzano una grande quantità di informazioni.

Oggi hai la possibilità di acquistare Mibro Lite approfittando del coupon sconto messo a disposizione da Aliexpress, pagandolo solo 43,99 dollari (circa 37 euro). Questo eleva ancor di più un rapporto qualità-prezzo già altissimo, rendendolo lo smartwatch una scelta obbligata nel segmento di mercato relativo a quelli con display AMOLED. Tutto ciò che devi fare è non perdere tempo e rientrare tra i 500 clienti più veloci, se ti piazzerai tra i primi 50 riceverai in regalo gli auricolari wireless Lenovo.

Il brand Mibro è sinonimo di qualità e design

Il brand ha uno stretto legame con Xiaomi: quest'ultima, insieme ad altre realtà come Longqi, supporta infatti lo sviluppo dei suoi prodotti, ideati con l'obiettivo di facilitare tante piccole azioni quotidiane, puntando su un accesso semplificato a quanto di buono ha da offrire l'innovazione tecnologica.

La progettazione dei dispositivi avviene passando attraverso una fase di controllo qualità per garantire un'esperienza finale all'altezza delle aspettative, sia per quanto riguarda il design sia per le funzionalità incluse, con un'attenzione particolare allo stile e ai feedback forniti dagli utenti.