Micro adattatore Wi-Fi 650Mbps ideale come hotspot a meno di 8 euro

In questo articolo vogliamo proporti un piccolo accessorio, discreto ed economico, ma decisamente utile. Si tratta dell’adattatore USB Wi-Fi Cudy WU650, una minuscola chiavetta che garantisce ottime prestazioni wireless per desktop e laptop.

Adattatore Wi-Fi dual band Cudy WU650: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto essenziale, anche se presenta dimensioni estremamente ridotte. Non sarà necessario, infatti, rimuovere la chiavetta per riporre il laptop in borsa o nello zaino. Il sistema di connessione utilizzato è quello dual-band in grado di fornire fino a 650Mbps di velocità. Molto interessante la possibilità di switchare manualmente tra le due bande. Questo permette di scegliere la banda migliore in ogni momento, evitando le reti affollate causa di rallentamenti. La configurazione è estremamente semplice. All’interno della confezione è presente il CD con i driver per l’installazione. In alternativa però, è comunque possibile scaricare i driver direttamente dal sito del produttore.

La compatibilità è garantita con la maggior parte dei sistemi operativi, come Windows in tutte le sue versioni e Mac OS dal 10.11. Tra le feature più interessanti però troviamo sicuramente quella di SoftAP. La chiavetta, infatti, può essere utilizzata come Access Point per altri dispositivi wireless. Basterà utilizzare una qualsiasi rete cablata collegata al computer, e selezionare la modalità sopracitata. In questo modo avremo un vero e proprio hotspot Wi-Fi. Insomma, uno strumento piuttosto versatile per soddisfare un po’ tutte le esigenze di rete, a casa e in ufficio, con un prezzo a dir poco modico.

Grazie ad uno sconto dell’11% l’adattatore è acquistabile su Amazon per soli 7,90 euro. Meno di 10 euro per 650Mbps di velocità, sfruttabile come hotspot personale, un piccolo affare per la vita quotidiana.