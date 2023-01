Microfono e webcam, alza il livello delle videochiamate

In una delle offerte disponibili su Amazon c’è l’occasione per alzare definitivamente il livello delle tue videochiamate. Non c’è call che non riveli questo problema, del resto: la qualità video, la qualità audio, l’inquadratura, il riverbero e quant’altro erodono il potenziale delle tue parole introducendo elementi di disturbo nella chiamata. La soluzione è nello Yeticaster Kit che proprio in queste ore raggiunge il suo miglior prezzo di sempre: 181,89 euro.

Logi + Blue

In questo bundle sono disponibili due device di alto profilo che, in sinergia, consentono di allestire la miglior postazione possibile per le proprie chiamate:

Lo scopo è chiaro: mettere insieme due validi dispositivi per costruire nelle maglie della loro compresenza un allestimento ideale per videochiamate realmente all’altezza della situazione. La qualità non si esprime soltanto in termini di comunicazione (dove ambo i dispositivi sanno dire la loro), ma anche in termini di design con l’occhio HD della webcam Logi pronto a catturare il design retrò del microfono Blue.

L’attuale sconto del 25% porta il bundle al suo miglior prezzo di sempre, surclassando anche il ribasso raggiunto in occasione dello scorso Black Friday. Per chi volesse un tocco ulteriore, inoltre, è a disposizione il bundle comprensivo di luce LED, ma in questo caso i 70 euro ulteriori di spesa non sembrano essere giustificati dalla semplice necessità di una videocall (la luce ambientale di un buon ufficio o una buona postazione di smart working saranno più che sufficiente).

Il consiglio è dunque di ripiegare sul bundle base, semplicemente composto da microfono e webcam, dove il meglio di entrambi i dispositivi si sposa con il miglior sconto di sempre. Fin dalla prossima riunione, la qualità sarà ad un nuovo livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.