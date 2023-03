Microfono USB premium, perfetto per streaming e non solo (-20%)

Hai finalmente dei soldi da parte e vuoi fare un upgrade alla tua postazione streaming? Allora non devi assolutamente perderti questo fantastico Microfono Blue Yeti Nano di Logitech. Semplice quanto essenziale, è il prodotto da avere sulla tua scrivania.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie alla straordinaria offerta del 20% che ti permette di averlo a soli 95,99€ risparmiando più di 20€. Non lasciarti sfuggire questa ottima offerta e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’ordine prima di perderlo.

Se possiedi un account Amazon Prime ricorda che potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Il miglior microfono per aspiranti streamer è quello di Logitech

Se bazzichi spesso su Twitch e Youtube avrai sicuramente sentito parlare e visto in azione questo straordinario microfono. Infatti possiamo dire che il Microfono Blue Yeti Nano di Logitech è veramente apprezzato dalla maggior parte dei content creator per la sua qualità. Quindi se hai deciso di migliorare la tua attrezzatura per dare un tocco professionale alle tue live, di sicuro non puoi fare a meno di questo pezzo da novanta.

Il suo design semplice e compatto è l’ideale per una postazione ordinata e senza ingombri. Il suo piede d’appoggio lo rende stabile e comodo da utilizzare, girandolo ed inclinandolo nella direzione che più ti serve. Per cominciare ad utilizzarlo basterà collegarlo al computer tramite cavo USB fornito e settarlo in base al vostro bisogno.

Grazie al software Blue VO!CE, e i controlli integrati sul microfono, sarai in grado di regolare diversi fattori e personalizzare il tutto in base a ciò che ti serve. Inoltre potrai scegliere tra due modalità di rilevamento della voce: omnidirezionale e cardioide. Possiamo dire che a conti fatti il suo rapporto tra qualità e prezzo ne vale proprio la spesa, soprattutto ora che lo trovi in promozione.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito su Amazon il tuo Microfono Blue Yeti Nano di Logitech a soli 95,99€ grazie alla promozione del 20% di sconto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.