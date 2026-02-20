 Micron 9650: primo SSD PCIe 6.0 per data center
Micron 9650: primo SSD PCIe 6.0 per data center

Micron 9650 è il primo SSD per data center al mondo con interfaccia PCIe 6.0 (capacità fino a 30,72 TB e velocità in lettura fino a 28.000 MB/s).
Micron Technology

Micron Technology ha annunciato l’avvio della produzione di massa del Micron 9650, primo SSD al mondo per data center con interfaccia PCI Express 6.0. Verrà ovviamente installato nei server usati per addestramento o inferenza dei modelli AI, in quanto offre prestazioni sufficientemente elevate che riducono i cosiddetti colli di bottiglia nell’elaborazione dei dati.

Specifiche del Micron 9650

Come è noto, i costi della RAM sono aumentati in maniera esponenziale. Ma la costruzione di nuovi data center AI ha avuto un impatto negativo anche sullo storage a stato solido. I principali produttori, tra cui Micron Technology, hanno incrementato la produzione delle HBM (High Bandwidth Memory) e delle memorie flash NAND per SSD ad alte prestazioni, come il nuovo Micron 9650.

Verrà offerto in due versioni (Pro e Max) con capacità di 7,68/15,36/30,72 TB e 6,4/12,8/25,6 TB. Grazie all’uso dell’interfaccia PCIe 6.0 x4, le prestazioni sono il doppio rispetto al precedente Micron 9550 con interfaccia PCIe 5.0. La velocità di lettura e scrittura sequenziale raggiunge i 28.000 MB/s e 14.000 MB/s, rispettivamente.

La velocità di lettura e scrittura casuale raggiunge invece 5,5 milioni operazioni I/O al secondo e 900.000 operazioni I/O al secondo, rispettivamente. Micron ha ovviamente utilizzato le sue memorie G9 TLC NAND e DRAM.

L’azienda statunitense ha inoltre migliorato l’efficienza energetica, un parametro molto importante considerato l’eccessivo consumo di elettricità e acqua nei data center. Il Micron 9650 raggiunge i 1.120 MB/s per Watt in lettura sequenziale e 220.000 IOPS per Watt in lettura casuale. A differenza della precedente generazione è supportato anche il raffreddamento a liquido.

I nuovi SSD saranno disponibili nei formati E1.S e E3.S. I prezzi non sono noti, ma sicuramente ci saranno parecchi zeri. Gli SSD consumer attuali hanno un’interfaccia PCIe 5.0. Per i chipset Intel e AMD con supporto PCIe 6.0 si dovrà attendere ancora qualche anno (forse il 2030).

Fonte: Micron Technology

Pubblicato il 20 feb 2026

