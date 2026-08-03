Scienziati e ricercatori hanno recentemente scoperto che le microplastiche hanno raggiunto le sorgenti idrotermali di profondità. Un dettaglio preoccupante perché rivela che questi minuscoli frammenti sintetici si stanno infiltrando non solo nelle rocce antiche, nelle ossa umane e in quasi tutte le specie animali del nostro pianeta, ma ora anche nelle zone più remote, inospitali e inesplorate della Terra.

È stato un team di ricercatori del Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) a fare questa terribile scoperta. Infatti, i ricercatori hanno trovato microplastiche all’interno di lumache e cozze che vivono in prossimità delle sorgenti idrotermali degli abissi. Queste sorgenti si trovano a circa 2000 metri sotto la superficie dell’oceano.

La biologa marina Se-Joo Kim del KRIBB ha spiegato: “L’inquinamento da plastica si è ormai diffuso persino negli ecosistemi delle sorgenti idrotermali di acque profonde, un tempo considerati tra gli ambienti più isolati della Terra. I nostri risultati forniscono importanti prove scientifiche per la creazione di futuri sistemi di monitoraggio ambientale e politiche di conservazione per gli abissi marini“.

La presenza di microplastiche nelle sorgenti idrotermali di profondità preoccupa

Gli scienziati sono particolarmente preoccupati circa la scoperta di una presenza considerevole di microplastiche anche dove si trovano le sorgenti idrotermali di profondità, luoghi inospitali e remoti del nostro pianeta. “Nei quattro esemplari di sorgenti idrotermali esaminati, le microplastiche sono state rilevate in quasi tutti gli individui, ma la loro abbondanza variava considerevolmente tra di loro“, hanno confermato i ricercatori del team.

“Nonostante questa variabilità a livello individuale, i modelli di distribuzione tissutale distinti sono risultati costanti all’interno di ciascun taxon, indicando che, una volta ingerite o assorbite, le microplastiche si distribuiscono in modo diverso all’interno di lumache e cozze“, hanno spiegato.

Il maggiore contrasto interregionale riscontrato nelle lumache rispetto alle cozze suggerisce inoltre che le concentrazioni di microplastiche depositate sulle superfici delle sorgenti idrotermali variano maggiormente tra le due regioni rispetto alle concentrazioni di microplastiche in sospensione nella colonna d’acqua.

Puoi leggere l’intera ricerca sulla rivista Water Research.