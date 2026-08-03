Negli Stati Uniti la diarrea esplosiva è diventata una vera epidemia

Un’epidemia di diarrea esplosiva causata dalla diffusione di un pericoloso parassita sta colpendo gli Stati Uniti. I casi stanno salendo a migliaia in almeno 45 stati del Paese. A riportare questi dati è USA Today: “Secondo l’aggiornamento settimanale del 28 luglio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), dal 1° maggio sono stati confermati in laboratorio 6.707 casi di contagio, con un aumento di oltre 2.500 casi rispetto all’ultimo rapporto del 21 luglio“.

Il CDC ha inoltre precisato che oltre 11.500 casi aggiuntivi, principalmente in Michigan e Ohio, non sono ancora stati confermati dai laboratori. Le autorità sanitarie federali stanno ancora indagando sulle fonti di quelli che ritengono essere molteplici focolai distinti, il più grande dei quali è concentrato nel Michigan. Il 29 luglio, lo stato ha segnalato oltre 10.000 casi di ciclosporiasi, cifre che differiscono da quelle del CDC perché non sono ancora state ufficialmente confermate e comunicate all’agenzia federale per il conteggio.

I casi di ciclosporiasi sono una grave infezione parassitaria famosa per causare diarrea esplosiva in chi viene infettato. Al momento però la situazione non ha registrato alcun decesso e 423 ricoveri ospedalieri per casi più gravi, uniti ad altre complicazioni. Secondo quanto spiegato dai ricercatori questa epidemia sembrerebbe collegata alla lattuga iceberg coltivata dal colosso ortofrutticolo Taylor Farm nel Messico Centrale. Per questa scoperta l’azienda ha avviato un richiamo dei prodotti il 17 luglio.

L’epidemia di diarrea esplosiva negli Stati Uniti è più grave di quanto sembra

Nonostante molti media cerchino di rassicurare, la situazione reale dell’epidemia di diarrea esplosiva negli Stati Uniti sembrerebbe essere più preoccupante. Infatti, secondo l’aggiornamento del CDC “il numero reale di persone affette da ciclosporiasi è probabilmente superiore a quello riportato. Questo perché alcune persone guariscono senza cure mediche e non vengono sottoposte al test per la Cyclospora“.

I casi di ciclosporiasi potrebbero non essere limitati agli stati in cui sono stati accertati casi.

Inoltre, secondo la storicità dei dati in possesso, questa epidemia è stata identificata come “la più grande a livello nazionale, con 10.077 casi segnalati nello stato al 29 luglio”. Stando a quanto riportato da USA Today, “sono stati confermati casi di malattia legati al consumo di lattuga in nove stati, tra cui Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania e West Virginia“.

Comunque, le autorità sanitarie messicane hanno dichiarato che “non vi sono ancora prove sufficienti a sostegno dell’asserzione della FDA secondo cui l’epidemia avrebbe avuto origine oltre confine”. La smentita è arrivata da David Kershenobich, ministro della Salute del Paese: “Finora non è stata trovata alcuna prova che indichi che abbia avuto origine lì. Tuttavia, stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie nel caso in cui così fosse“.