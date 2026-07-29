I trucchi per ridurre le punture delle zanzare

Il nostro pianeta si sta scaldando sempre di più e di fronte a un’estate così torrida in molte città d’Italia cercare un po’ di sollievo all’aperto potrebbe essere un’ottima idea. Tuttavia, potrebbe anche rivelarsi una decisione pericolosa a causa delle tantissime zanzare che escono al tramonto in cerca di cibo, senza menzionare a quelle definite “tigre” che si spostano indisturbate da un’umano all’altro anche in pieno giorno.

Probabilmente ti sarai chiesto molte volte se esistono dei “trucchi” per ridurre o evitare le punture di questo insetto “predatore”. Piuttosto che di trucchi, gli esperti preferiscono parlare di buone e sane abitudini. Queste ultime ridurrebbero in maniera interessante le probabilità di essere visti come un buon cibo pronto per questo “mosquito”. Infatti, secondo recenti studi questo insetto scocciatore è spesso attratto dall’anidride carbonica.

Il nostro copro produce anidride carbonica attraverso la respirazione e la traspirazione. Quindi, più queste sono intense e frequenti maggiore diventa l’attrazione alle zanzare. Ciò avviene soprattutto nelle persone con alcuni chili di troppo e in chi pratica sport, hanno spiegato gli esperti di Educazione Prevenzione e Salute. Acido lattico e urico, ammoniaca, che espelliamo attraverso il sudore, sono sostanze che attirano questo insetto. Cosa possiamo fare quindi?

Alcuni segreti per ridurre l’attrazione delle zanzare

Per evitare di essere una forte calamita per le zanzare è fondamentale innanzitutto fare attenzione a quello che mangiamo. Meglio prediligere cibi ricchi di vitamine del gruppo B come frutta, verdura a foglia verde, uova, latte, salmone. Anche quelli ricchi di vitamina C sono un ottimo alleato come ad esempio l’aglio che a questi insetti non piace per niente. Cosa evitare? Secondo gli esperti meglio non mangiare cibi piccanti e bevande gassate che aumentano la produzione di anidride carbonica.

Anche la scelta degli abiti da indossare è importante. I ricercatori sostengono che scegliere vestiti leggeri e freschi, ma coprenti riducono il rischio di punture. Inoltre, le zanzare sono attratte maggiormente dai colori scuri come nero, rosso, grigio e blu. Giallo e kaki a loro sembra non piacere. Infine, è fondamentale rinfrescarsi spesso per evitare che il sudore rimanga per molto tempo sulla pelle.

Candele alla citronella ed essenze alle erbe aromatiche come menta, lavanda, rosmarino, geranio e basilico possono aiutare, ma non garantiscono la scomparsa immediata delle zanzare. Svolgono un ruolo da deterrente che potrebbe essere efficace contro le meno determinate.

Cosa fare quando si è stati punti

E se sei stato punto da una zanzara cosa devi fare per ridurre il rossore e alleviare il prurito? Se sei a casa applica immediatamente del ghiaccio sulla puntura, ma non direttamente. Proteggi sempre la pelle con un panno sottile di stoffa. E se sei fuori casa meglio avere sempre a portata di mano pomate e unguenti specifici acquistabili in farmacia.

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