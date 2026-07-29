 I trucchi per ridurre le punture delle zanzare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

I trucchi per ridurre le punture delle zanzare

Con questo caldo torrido cercare un po' di refrigerio all'aperto può essere un'arma a doppio taglio per colpa delle zanzare che ci pungono.
I trucchi per ridurre le punture delle zanzare
Scienza e Ricerca
Con questo caldo torrido cercare un po' di refrigerio all'aperto può essere un'arma a doppio taglio per colpa delle zanzare che ci pungono.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il nostro pianeta si sta scaldando sempre di più e di fronte a un’estate così torrida in molte città d’Italia cercare un po’ di sollievo all’aperto potrebbe essere un’ottima idea. Tuttavia, potrebbe anche rivelarsi una decisione pericolosa a causa delle tantissime zanzare che escono al tramonto in cerca di cibo, senza menzionare a quelle definite “tigre” che si spostano indisturbate da un’umano all’altro anche in pieno giorno.

Probabilmente ti sarai chiesto molte volte se esistono dei “trucchi” per ridurre o evitare le punture di questo insetto “predatore”. Piuttosto che di trucchi, gli esperti preferiscono parlare di buone e sane abitudini. Queste ultime ridurrebbero in maniera interessante le probabilità di essere visti come un buon cibo pronto per questo “mosquito”. Infatti, secondo recenti studi questo insetto scocciatore è spesso attratto dall’anidride carbonica.

Il nostro copro produce anidride carbonica attraverso la respirazione e la traspirazione. Quindi, più queste sono intense e frequenti maggiore diventa l’attrazione alle zanzare. Ciò avviene soprattutto nelle persone con alcuni chili di troppo e in chi pratica sport, hanno spiegato gli esperti di Educazione Prevenzione e Salute. Acido lattico e urico, ammoniaca, che espelliamo attraverso il sudore, sono sostanze che attirano questo insetto. Cosa possiamo fare quindi?

Alcuni segreti per ridurre l’attrazione delle zanzare

Per evitare di essere una forte calamita per le zanzare è fondamentale innanzitutto fare attenzione a quello che mangiamo. Meglio prediligere cibi ricchi di vitamine del gruppo B come frutta, verdura a foglia verde, uova, latte, salmone. Anche quelli ricchi di vitamina C sono un ottimo alleato come ad esempio l’aglio che a questi insetti non piace per niente. Cosa evitare? Secondo gli esperti meglio non mangiare cibi piccanti e bevande gassate che aumentano la produzione di anidride carbonica.

Anche la scelta degli abiti da indossare è importante. I ricercatori sostengono che scegliere vestiti leggeri e freschi, ma coprenti riducono il rischio di punture. Inoltre, le zanzare sono attratte maggiormente dai colori scuri come nero, rosso, grigio e blu. Giallo e kaki a loro sembra non piacere. Infine, è fondamentale rinfrescarsi spesso per evitare che il sudore rimanga per molto tempo sulla pelle.

Candele alla citronella ed essenze alle erbe aromatiche come menta, lavanda, rosmarino, geranio e basilico possono aiutare, ma non garantiscono la scomparsa immediata delle zanzare. Svolgono un ruolo da deterrente che potrebbe essere efficace contro le meno determinate.

Cosa fare quando si è stati punti

E se sei stato punto da una zanzara cosa devi fare per ridurre il rossore e alleviare il prurito? Se sei a casa applica immediatamente del ghiaccio sulla puntura, ma non direttamente. Proteggi sempre la pelle con un panno sottile di stoffa. E se sei fuori casa meglio avere sempre a portata di mano pomate e unguenti specifici acquistabili in farmacia.

heat it - Dopopuntura dispositivo per punture di insetti con il smartphone - Contro prurito e dolore senza agenti chimici con calore - per Android & iPhone 15/16 (USB-C)

heat it – Dopopuntura dispositivo per punture di insetti con il smartphone – Contro prurito e dolore senza agenti chimici con calore – per Android & iPhone 15/16 (USB-C)

23,6929,95€-21%
Vedi l’offerta

Su Amazon puoi trovare anche questo fantastico dispositivo dopopuntura di insetti ultra portatile che costa solo una ventina di euro, ma che svolterà le tue giornate all’aperto.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Educazione Prevenzione e Salute

Pubblicato il 29 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Un segreto letale dietro la strana Cupola di Luce dell'Unione Sovietica

Un segreto letale dietro la strana Cupola di Luce dell'Unione Sovietica
Una città negli Stati Uniti rischia di rimanere senza acqua

Una città negli Stati Uniti rischia di rimanere senza acqua
Gli esperti annunciano un 2027 di eventi estremi con l'arrivo di Super El Niño

Gli esperti annunciano un 2027 di eventi estremi con l'arrivo di Super El Niño
Cosa devi fare se credi di aver avvistato un UFO

Cosa devi fare se credi di aver avvistato un UFO
Un segreto letale dietro la strana Cupola di Luce dell'Unione Sovietica

Un segreto letale dietro la strana Cupola di Luce dell'Unione Sovietica
Una città negli Stati Uniti rischia di rimanere senza acqua

Una città negli Stati Uniti rischia di rimanere senza acqua
Gli esperti annunciano un 2027 di eventi estremi con l'arrivo di Super El Niño

Gli esperti annunciano un 2027 di eventi estremi con l'arrivo di Super El Niño
Cosa devi fare se credi di aver avvistato un UFO

Cosa devi fare se credi di aver avvistato un UFO
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 lug 2026
Link copiato negli appunti