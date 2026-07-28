Una città negli Stati Uniti rischia di rimanere senza acqua

Una città costiera negli Stati Uniti d’America rischia di rimanere senza acqua e questo, secondo gli esperti, è un fatto estremamente grave. Stiamo parlando di Corpus Christi, in Texas. Si tratta di una realtà sviluppata e abitata da oltre 300 mila anime. Tuttavia, questo centro abitato rischia di rimanere a secco. La situazione è difficile, ma non di recente scoperta. Infatti, le difficoltà legate alle riserve idriche stanno raggiungendo il culmine dopo anni di preoccupazioni.

Una delle principali cause, secondo quanto riportato da Science Alert, è “l’arrivo di importanti sviluppi industriali, a seguito dello sfruttamento di vaste riserve di petrolio e gas naturale reso possibile dalla rivoluzione dello shale gas“. Si tratta di un complesso chimico realizzato per la lavorazione delle materie plastiche nel 2022 che utilizza ogni giorno la stessa quantità d’acqua consumata da tutti gli abitanti per raffreddare il processo industriale.

Un’altra causa è il cambiamento climatico. Secondo quanto riportato nell’articolo, “il Texas è stato colpito da una serie di siccità storiche negli ultimi anni“. Dylan Baddour, giornalista di Inside Climate News, ha dichiarato: “Corpus Christi è arrivata a un passo dalla completa carenza idrica, più di qualsiasi altra città degli Stati Uniti. Dall’inizio dell’anno si sono ripresi parecchio, ma al momento hanno riserve idriche sufficienti per circa un anno, il che per qualsiasi città sarebbe già considerato un’emergenza“.

Rischio di rimanere senza acqua: molte restrizioni ai cittadini

Per affrontare il rischio di rimanere senza acqua sono state applicate diverse restrizioni ai cittadini della città texana Corpus Christi negli anni. Una di queste si applica all’irrigazione dei giardini e al lavaggio delle auto che potrebbe essere applicata già a partire da dicembre 2026 nella speranza che si possa ridurre il rischio di siccità e carenza idrica.

“Le misure di emergenza potrebbero includere, ad esempio, interruzioni temporanee dell’erogazione idrica, in cui l’acqua è disponibile solo per alcune fasce orarie. Tuttavia, questa non è una vera soluzione per gli usi industriali: raffinerie e impianti dovrebbero essere chiusi, con conseguenti ripercussioni a catena sull’economia e sulle comunità“, spiegano da Science Alert.

Baddour ha concluso: “Questa storia ci mostra il punto in cui iniziamo a capire cosa significa per una città rimanere senza acqua. Non è mai successo davvero qui, né su larga scala nel resto del mondo, in tempi moderni. Le possibilità che ne derivano sono estremamente gravi, ed è proprio di questo che stiamo parlando“.