MicroSD 256GB in ottimo sconto lampo su Amazon

La velocissima microSD Lexar da 256GB è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di soli 28,49 euro invece di 34,99: merito di uno sconto lampo attivo fino ad esaurimento scorte, quindi ti consigliamo di approfittarne prima che finisca.

MicroSD Lexar 256GB: le caratteristiche

La microSD in questione è dotata di una velocità di lettura fino a 205 MB/s e scrittura fino a 150 MB/s con cui trasferire file, scattare foto in sequenza o registrare video in 4K con la massima semplicità.

Grazie allo standard A2 è adatta anche per un avvio rapido delle applicazioni, rendendola dunque perfetta per smartphone, tablet e console di gioco come Nintendo Switch o Steam Deck.

Per gli amanti della fotografia o videomaker, la certificazione V30 e U3 assicura una registrazione fluida fino a 4K a 60fps, senza cali di prestazioni. Perfetta per GoPro, droni DJI e action cam, è progettata per resistere a qualsiasi avventura: resiste a urti, temperature estreme, raggi X e persino ai magneti.

E se dovessi cancellare un file per sbaglio, grazie al Lexar Recovery Tool potrai recuperare i tuoi dati in un attimo. Una soluzione che mischia dunque qualità, compatibilità e affidabilità assoluta: acquistala adesso a soli 28,49 euro.