microSD da 256GB SanDisk Extreme Pro a PREZZO STRACCIATO (-69%)

La microSD SanDisk Extreme Pro da 256GB si trova in offerta su Amazon a 42,79€, con uno sconto del 69% rispetto al prezzo solito. Si tratta dell'occasione giusta per portarsi a casa una tra le schede di memoria più prestanti in commercio.

Venduta con adattatore SD in omaggio, questo modello è l'ideale per espandere la memoria degli smartphone compatibili o da installare in fotocamere mirrorless, action cam e console portatili, come Nintendo Switch e Switch Lite. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 170MB/s in lettura e 90MB/s in scrittura, in grado di spostare fino a 1000 foto in appena un minuto.

Questo modello SanDisk fa parte della serie top di gamma Extreme Pro ed è disponibile in molteplici tagli di memoria, dai 32GB fino a ben 512 GB.

Oggi è possibile acquistare la microSD da 256GB SanDisk Extreme Pro al prezzo speciale di 42,79€, con un incredibile sconto del 69% e spedizione senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.