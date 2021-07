MicroSD esagerata, ma esagerato è anche lo sconto (-52%)

Servono davvero ben 512GB in una microSD? In molti casi sono troppi, ma in certe situazioni possono essere utili, a volte essenziali, sicuramente golosi. Se lo sconto è del 52%, però, ecco che la tentazione si fa forte per chiunque, perché questo significa mettersi in pancia tutto lo spazio che si desidera ad un prezzo mai visto prima.

SanDisk 512 GB, ma guarda che sconto

Eccola: SanDisk, color rosso/oro, 512GB di bontà con velocità di lettura fino a 160MB/sec e 90MB/sec in scrittura. 105,99 euro solo per poche ore, con ben 114 euro di risparmio in tasca.

La classe di velocità rende la scheda ideale per registrazioni video 4K: alla luce della generosa capacità, ciò la rende ideale per fotocamere e videocamere sulle quali ci si immaginano utilizzi in ottica di ripresa video, potendo archiviare senza problemi immagini ad alta qualità.

Una apposita applicazione (SanDisk Memory Zone) ti consente di gestire al meglio la memoria e tutti i file ivi depositati, mentre i materiali utilizzati consentono di proteggere le informazioni anche in condizioni estreme (acqua, gelo, urti, raggi X). Una banca di memoria portatile, insomma, nella quale depositare materiale prezioso e ad alta qualità. Ma con la leggerezza di uno sconto impagabile.