Mezzo TB (512GB) su microSD: PREZZO STRACCIATO

È in grado di archiviare tanti dati quanti ce ne stanno in un disco fisso o in una SSD di grandi dimensioni, ma pesa pochi grammi: è la microSD da 512 GB della serie Kingston Canvas Select Plus, proposta oggi su Amazon con un incredibile sconto del 39% sul listino che la porta al prezzo minimo storico.

La microSD Kingston Canvas Select Plus da 512 GB a -39%

Un'occasione più unica che rara per chi è alla ricerca di una scheda di memoria veloce, capiente e affidabile da inserire nel proprio smartphone o tablet oppure nella fotocamera o videocamera. Di classe 10, è accompagnata dall'adattatore SD che la rende compatibile anche a tutti i computer e device che non dispongono dello slot più piccolo. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte qui.

Arriva a una velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati ed è caratterizzata da un design resistente per assicurare la protezione da urti, sbalzi termici, vibrazioni, contatto con l'acqua e persino raggi X. Maggiori informazioni nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sulla microSD da 512 GB della serie Kingston Canvas Select Plus al prezzo di soli 54,99 euro invece di 89,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon: la acquisti ora, la riceverai domani a casa.