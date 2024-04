MicroSD Samsung 256GB: OFFERTA BOMBA su Amazon

Grazie ad Amazon ti assicuri i migliori prodotti di tecnologia e le migliori componentistiche a prezzi davvero bassi. Proprio in queste ore è esplosa un’offerta bomba in grado di farti girare la testa. Acquista l’ottima MicroSD Samsung PRO Plus 256GB a un prezzo folle.

Sta andando a ruba quindi il nostro consiglio è quello di concludere l’ordine il prima possibile, sempre se sei ancora in tempo. Presa d’assalto, questa soluzione per il tuo storage è davvero fantastica. Prestazioni e caratteristiche premium la rendono una delle più appetibili.

Anche i professionisti la amano perché garantisce velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Un buon livello perché vuol dire che salva video perfetti in 4K. Ottima soluzione quindi per droni, body cam, fotocamere e videocamere. La consegna gratuita è inclusa se sei cliente Prime.

MicroSD Samsung PRO Plus: 256GB di velocità assurda

La MicroSD Samsung PRO Plus 256GB è perfetta per qualsiasi applicazione. Le sue caratteristiche elevate non ti deluderanno mai. Infatti, è ideale sia per aumentare spazio nei tuoi dispositivi che per salvare foto e filmati in altissima definizione.

Essendo Plug & Play non serve installare software o driver per utilizzarla. Basta collegarla nel suo apposito slot ed è subito in funzione. Con oltre 6 livelli di protezione, è estremamente resistente e adatta in qualsiasi situazione:

water-proof : impermeabile all’acqua;

: impermeabile all’acqua; temperature-proof : resistente alle alte temperature;

: resistente alle alte temperature; X-ray-proof : resistente ai raggi-x;

: resistente ai raggi-x; magnet-proof : resistente ai campi magnetici;

: resistente ai campi magnetici; drop-proof : resistente alle cadute;

: resistente alle cadute; wearout-proof: resistente all’usura.

Con la MicroSD Samsung PRO Plus 256GB fai scatti più velocemente e sempre perfetti. Con la velocità di lettura e scrittura U3 in Classe 10, scatti e trasferisci senza problemi le tue numerosissime foto. Inoltre, i video in 4K sono indelebili con velocità V30 e UHS-I.

Corri subito su Amazon per approfittare di questa incredibile offerta. Metti in carrello l’ottima MicroSD Samsung PRO Plus 256GB a un prezzo speciale. La tua iscrizione a Prime ti dà diritto a consegna e reso sempre gratuiti.