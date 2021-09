MicroSD Samsung 256GB: prezzo SUPER con un trucco

La MicroSD Samsung EVO Select da 256GB nasce con un prezzo di mercato da 61,29 euro, ma da mesi era ormai assestata a quota 40 euro. Lo sconto degli ultimi giorni ha portato il prezzo a soli 29,99 euro, dunque ben il 51% al di sotto della soglia iniziale. Ora si può andare anche oltre sfruttando il trucchetto che ti consente di avere uno sconto ulteriore da Amazon con una semplicissima procedura. Ecco come fare.

MicroSD, l'affare è servito

A conti fatti potrai mettere mano alla Samsung EVO Select da 256GB con un costo di appena 23,99 euro, dunque con uno sconto che arriva ad essere pari al 71%: non troverai altrove un prezzo simile, decisamente il minore mai sperimentato su questa unità di memoria. Per arrivarci bisogna però seguire le seguenti, semplicissime, istruzioni.

100MB/S in lettura, 90MB/s in scrittura, 4 livelli di protezione, interfaccia UHS-I di grado 3: insomma, ottimale per qualsiasi smartphone, tablet, GoPro e simili. Qualità nota e sperimentata, dunque a fare la differenza è senza dubbio alcuno il prezzo. Ecco come fare per portare il prezzo a questo incredibile livello:

Disponibilità immediata, spedizione gratuita: nel giro di poche ore avrai a tua disposizione i 256GB di memoria meglio pagati di sempre.