MicroSD Samsung: tanto spazio, piccolo prezzo su Amazon a 9€

Sbrigati perché la MicroSD Samsung Pro Endurance in offerta su Amazon per il Black Friday sta terminando. Infatti, la quantità disponibile a magazzino è limitata. Perciò sono rimasti pochi pezzi disponibili e la richiesta è elevata. Questo perché la metti in carrello a soli 9,99€, invece di 24,99€. Devi essere veloce perché le richieste aumentano.

Si tratta di un’occasione pazzesca per i tuoi device che hanno bisogno di più spazio. La inserisci nell’apposito slot e in un attimo hai a tua completa disposizione fino a 64GB di spazio di archiviazione. Tutto questo senza dover installare software né app per il funzionamento. Ti arriva con consegna gratuita direttamente a casa tua.

MicroSD Samsung: velocità e spazio a prezzo ridotto

Di ridotto nella MicroSD Samsung Pro Endurance c’è solo il prezzo. Infatti, grazie a velocità e spazio di archiviazione puoi dormire sonni tranquilli quando lavora nei tuoi dispositivi. La acquisti adesso a soli 9,99€ in offerta speciale su Amazon per il Black Friday. Stiamo parlando del 60% di sconto!

Con una velocità stimata fino a 100 MB/s, questa MicroSD è la soluzione ideale sia per smartphone che per dispositivi di fotografia e riprese. Le componentistiche premium assicurano velocità e stabilità oltre che fluidità nel gestire app, giochi e contenuti multimediali.

Anche se generalmente spedita entro 1-3 mesi, questa MicroSD solitamente arriva molto prima. Acquista ora la Samsung Pro Endurance 64GB a soli 9,99€, invece di 24,99€.