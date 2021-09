MicroSD SanDisk Extreme Pro 256GB, prezzo clamoroso

La scheda microSD SanDisk Extreme PRO non era mai costata così poco. Il prezzo sta andando in realtà sulle montagne russe negli ultimi giorni, ma in questo momento ha raggiunto un prezzo mai toccato prima: solo 50,90 euro per una scheda da ben 256GB, con uno sconto pazzesco del 63% a disposizione (136,99 euro il prezzo originario).

SanDisk Extreme Pro, ORA -63%

La convenienza è dettata da una semplice considerazione: per poter mettere 256GB in più sul tuo smartphone avresti dovuto spendere molto più di 50,90 euro. Se metti questa microSD nel carrello ora, invece, ti assicuri ben 256GB di memoria nel tuo smartphone entro poche ore grazie alla spedizione immediata e gratuita.

Sandisk Extreme Pro, ossia massima garanzia di performance, sicurezza e durata. Si tratta di una microSCXC con App Performance A2, velocità in lettura fino a 170MB/sec e velocità in lettura pari a 90MB/sec. Una microSD 4K UHD-ready, classe U3 e classe di velocità video 30 (V30). Resiste all'acqua, alle temperature estreme, agli urti e ai raggi X: c'è tutto quel che serve per mettere al riparo centinaia di immagini e video, potendo portare nel proprio smartphone o tablet tutti i ricordi, le immagini o i documenti che si desiderano.

A questa cifra non si era mai trovata prima, ma gli alti e bassi che il prezzo sta vivendo in queste ore lasciano intendere che l'offerta durerà poco: meglio approfittarne immediatamente e regalare al proprio smartphone 256GB di vita.