MicroSD SanDisk Ultra in offerta: fino a 512 GB (-38%)

Ottime per smartphone, tablet, fotocamere e videocamere, ma anche come dispositivi per l'archiviazione dei contenuti e per il backup da portare sempre con sé, le microSD della linea SanDisk Ultra sono oggi protagoniste di una promozione su Amazon con sconti fino al 38%: la capacità dei modelli acquistabili a prezzo scontato si spinge fino a 512 GB.

Guarda che sconti sulle microSD della linea SanDisk Ultra

Il trasferimento dei dati arriva alla velocità di 120 MB/s per garantire prestazioni senza compromessi in qualsiasi ambito di utilizzo, come l'acquisizione di fotografie o la registrazione di video a risoluzione 4K. L'affidabilità del marchio è fuori discussione, trattandosi di un leader assoluto nel mercato delle soluzioni per lo storage. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su una scheda microSD della linea SanDisk Ultra approfittando della promozione. Questi tutti i modelli proposti oggi in offerta su Amazon: