Microsoft, 3 miliardi di Euro per l'IA in Germania

Nel giorno stesso in cui la Commissione Europea ha commentato i dati economici del vecchio continente, fotografando in questo il momento grigio per l’economia tedesca, la Germania è al centro di un importante annuncio firmato Microsoft. Direttamente da Berlino, infatti, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Brad Smith, ha annunciato un sostanzioso investimento nel Paese per potenziare gli sforzi del gruppo nel settore dell’Intelligenza Artificiale e nel cloud.

Secondo quanto spiegato dal gruppo di Redmond, l’obiettivo ultimo è quello di “raddoppiare la capacità di intelligenza artificiale e di infrastruttura di data center” in Germania, rafforzando così la posizione dell’IA targata Microsoft nel cuore dell’Europa.

Alla presenza del cancelliere Olaf Scholz, Smith ha spiegato come l’investimento sarà utile per oliare i meccanismi inceppati della macchina produttiva del Paese: “Vogliamo consentire all’economia tedesca di beneficiare dell’intelligenza artificiale per rafforzare la sua competitività“. Scholz ha immediatamente colto l’assist al balzo ricordando che “Progetti del genere dimostrano quanto la Germania sia attraente per gli investitori“.

L’investimento ammonta a 3,2 miliardi di Euro in due anni.