Microsoft 365: -44% per 365 giorni

Si chiama “Microsoft 365” non a caso: perché intende assistere le operazioni digitali ogni singolo giorno dell’anno. Uno sconto del 44% proprio a fine annata è dunque il miglior invito ad un nuovo anno insieme a Word, Excel, Onedrive e tutte le altre applicazioni proprie della suite.

Microsoft 365 Family, sconto SUPER di fine anno

Esatto: solo 54,99 euro per 1 anno di Office per tutta la famiglia (fino a 6 persone). Tutto quel che è sufficiente fare è cliccare sul pulsante seguente e approfittarne immediatamente, prima che l’offerta vada a scadere:

Una volta effettuato l’acquisto si riceve (immediatamente, via mail) un codice di attivazione: sarà sufficiente utilizzare quest’ultimo per abilitare immediatamente i software propri della suite su tutte le postazioni della propria famiglia, fino ad un massimo di 5 postazioni per persona:

Fino a 6 TB di spazio di archiviazione in cloud OneDrive (1 TB per persona)

Applicazioni premium sempre aggiornate: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams

Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i vostri dati e dispositivi

Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium

Impostazione di avvisi di localizzazione nell’app mobile Microsoft Family Safety

Una sola suite, un solo abbonamento, un solo ambiente di lavoro: la condivisione delle risorse, la produzione di un biglietto di auguri, la collaborazione su un foglio di calcolo sul quale appuntare le spese e molto altro ancora diventeranno cosa semplice e immediata su tutti i PC/Mac, tablet e smartphone di casa. Approfittarne oggi e assicurarsi un prezzo del tutto speciale per i prossimi 365 giorni è questione di un click.

