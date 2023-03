Microsoft 365 con ChatGPT: -44% per le Offerte di Primavera

L’intelligenza artificiale di ChatGPT sarà presto al servizio delle applicazioni che compongono la suite Microsoft 365: quale momento migliore per sottoscrivere un abbonamento? Oggi è possibile farlo approfittando di uno sconto fino al 44%, grazie all’evento Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon. Diamo uno sguardo a tutti i dettagli della promozione.

Amazon, Offerte di Primavera: gli sconti su Microsoft 365

Sono due le formule proposte: Personal (-33%) per la gestione di un solo account e Family (-44%) che permette di collegarne invece in contemporanea fino a sei, dunque per tutta la famiglia, con spazio sul cloud indipendente per l’archiviazione dei documenti. Ecco cosa propongono le offerte lanciate oggi dall’e-commerce.

Fanno ovviamente parte del pacchetto applicativi come Word, Excel e PowerPoint, sia nelle loro edizioni classiche da installare in locale (su Windows, macOS, Android o iOS) sia in quelle Web accessibili da qualunque browser. Si aggiungono poi Outlook per la posta elettronica, OneDrive per il cloud storage, OneNote e il nuovissimo Editor che costituisce proprio un assistente alla scrittura basato sull’IA.

Sono migliaia gli sconti proposti da Amazon con le Offerte di Primavera al via oggi (fino a mercoledì 29 marzo). Qui proporremo, di volta in volta, quelle più interessanti per le categorie Informatica ed Elettronica, ma non solo.

