Microsoft 365 e Microsoft Store down: cosa succede? (update)

Molti stanno segnalando il down di Microsoft 365 e di altri servizi legati al gruppo di Redmond, incluso lo store ufficiale per il download delle applicazioni su computer Windows. I feedback arrivano, come sempre in questi casi, principalmente dal portale Downdetector.

Giù i servizi Microsoft: down per il cloud di Azure?

Con tutta probabilità, la causa è da ricercare in un problema legato al cloud dell’infrastruttura Azure. È quanto suggeriscono i feedback raccolti, tutti nello stesso lasso di tempo a partire dalle ore 15:00 circa di oggi, martedì 30 luglio 2024.

Giù anche i server di Minecraft, oltre ai già citati Microsoft 365 e Microsoft Store.

La conferma dei problemi arriva dal profilo ufficiale della società su X, che con un post dichiara quanto segue (lo riportiamo in forma tradotta).

Al momento, stiamo esaminando i problemi di accesso e le prestazioni ridotte con più servizi e funzionalità di Microsoft 365.

L’impatto è notevole: chi si affida alla suite online per la propria produttività, di fatto si trova tagliato fuori dalla possibilità di accedere ai propri documenti.

Trascorsa poco più di una settimana dal disastro innescato da un aggiornamento difettoso rilasciato da CrowdStrike, immaginiamo che in casa Microsoft non sia la più tranquilla delle giornate.

Aggiornamento (30/07/2024 16.05): la pagina Service Health Status fornisce qualche ulteriore dettaglio, facendo riferimento a un Degrado del servizio e attribuendo come anticipato la responsabilità ad Azure. I tecnici sono già al lavoro per tornare a una situazione di normalità nel minor tempo possibile.

Abbiamo identificato molti flussi di lavoro e siamo impegnati per mitigare l’impatto, attraverso operazioni di failover.

Questi i servizi interessati: Microsoft 365 admin center, Intune, Entra e Power Platform.

Aggiornamento (30/07/2024 16.11): il Microsoft Store è tornato online, con tutta probabilità i problemi sono in fase di risoluzione.

Aggiornamento (30/07/2024 16.20): anche su Downdetector, le segnalazioni sono in netta diminuzione. Il down di Microsoft 365 e degli altri servizi del gruppo è durato un’ora o poco più.