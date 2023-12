Microsoft 365 Family e Norton 360: bundle in SUPER SCONTO (-69%)

Per Natale puoi regalarti la produttività e la sicurezza massima che ti è offerta da un super pacchetto disponibile in sconto su Amazon. A soli 56,99 euro puoi avere infatti 12+3 mesi di Microsoft 365 Family (licenza fino a 6 persone) e ben 15 mesi di Norton 360 Deluxe. Un prezzo sensazionale che non puoi farti scappare per nessun motivo.

Sconto impossibile: Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe a prezzo stracciato

Microsoft 365 Family è la suite di produttività all-in-one che offre una vasta gamma di app innovative e spazio di archiviazione sicuro nel cloud per tutta la famiglia.

Questo piano è progettato per la condivisione tra 1-6 persone, consentendo a ciascun membro di utilizzare contemporaneamente le app su un massimo di 5 dispositivi diversi. Che tu stia lavorando su PC, Mac, iPhone, iPad, telefoni o tablet Android, Microsoft 365 Family ti offre la flessibilità di accedere ai tuoi documenti e alle tue applicazioni ovunque tu vada.

Con fino a 6 TB di spazio di archiviazione sicuro nel cloud (1 TB a persona), potrai conservare tutti i tuoi file, foto e documenti senza preoccupazioni. Inoltre, Word, Excel, PowerPoint e OneNote non solo offrono un accesso offline senza soluzione di continuità, ma anche funzionalità premium per migliorare la tua produttività.

Ma non è tutto perché con l’inclusione di Norton 360 Deluxe ottieni una protezione avanzata contro le minacce online per tutti i dispositivi della famiglia. Norton 360 Deluxe offre una difesa completa contro virus, malware, phishing e altre minacce, garantendo la tua tranquillità mentre navighi su Internet.

Sfrutta questa opportunità per ottenere sicurezza digitale e produttività senza compromessi. Il bundle Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe è ora disponibile su Amazon a soli 56,99 euro. Proteggi la tua famiglia online e goditi le app Microsoft 365 Family su tutti i tuoi dispositivi.

