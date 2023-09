Microsoft 365 Family: INDISPENSABILE a casa e lavoro (-15%)

Ogni giorno, le famiglie si affidano sempre di più alla tecnologia per semplificare le loro vite e rimanere connessi. E oggi c’è una buona notizia per chi cerca un modo conveniente per ottenere accesso a potenti strumenti di produttività, sicurezza avanzata e molto altro. Microsoft 365 Family è ora in offerta con uno sconto del 15%, offrendo un’opportunità imperdibile per un’esperienza digitale ancora migliore. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 84,24 euro.

Microsoft 365 Family: un’occasione che non puoi perdere

Con l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family, fino a sei membri della famiglia possono godere di un’ampia gamma di vantaggi, tra cui app di produttività all’avanguardia, spazio di archiviazione extra in cloud e una protezione avanzata per la sicurezza fisica e digitale della famiglia. Ecco perché dovresti cogliere questa occasione:

Con Microsoft 365 Family, avrai accesso a un insieme completo di applicazioni premium, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Microsoft Teams. Queste app ti aiuteranno a creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni professionali in modo semplice ed efficiente.

Ogni membro della famiglia riceve fino a 1 TB di spazio di archiviazione in cloud OneDrive, per un totale impressionante di 6 TB. Questo significa che potrai conservare foto, video e documenti importanti in modo sicuro e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Microsoft Defender offre una protezione avanzata per i tuoi dati e dispositivi, mantenendo al sicuro la tua famiglia dalle minacce online. Sarai in grado di navigare in Internet in modo sicuro e affidabile.

Un grande vantaggio di Microsoft 365 Family è la possibilità di utilizzarlo su un massimo di 5 dispositivi per persona. Che tu stia lavorando su un PC, un Mac, un tablet o un telefono cellulare, avrai sempre accesso alle tue app e ai tuoi documenti.

Con Microsoft 365 Family, avrai anche accesso all’editor video Clipchamp, che offre una vasta gamma di effetti e filtri premium per migliorare i tuoi video e condividerli con stile.

L’app mobile Microsoft Family Safety ti consente di impostare avvisi di localizzazione per tenere traccia dei tuoi cari e garantire la loro sicurezza quando sono fuori casa.

Non perdere questa opportunità di ottenere Microsoft 365 Family a un prezzo scontato del 15%. Investire in questo potente pacchetto di produttività e sicurezza significa investire nel futuro della tua famiglia. Rendi la tua vita digitale più semplice e sicura con Microsoft 365 Family. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 84,24 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.