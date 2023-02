Microsoft 365 Family + Norton Antivirus: bundle in super offerta (-69%)

Questo bundle di Amazon che include Microsoft 365 Family, con un abbonamento annuale per 6 persone, e Norton 360 Deluxe per 15 mesi è tra le offerte migliori di oggi.

Acquistandolo adesso puoi pagarlo infatti con un risparmio di quasi 130 euro rispetto al costo complessivo di entrambi i software: e trattandosi di codici riceverai tutto subito alla tua casella email.

Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe: offerta incredibile di Amazon

Con Microsoft 365 Family hai un abbonamento condivisibile fino a 6 persone con un massimo di 6TB di spazio cloud per salvare foto e video mentre sfrutti le applicazioni premium di Office come Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook sempre aggiornate.

La grande sorpresa di questo bundle è la presenza di Norton 360 Deluxe, un abbonamento prepagato con registrazione e attivazione online che ti permette di attivare la licenza su 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Norton 360 Deluxe ti protegge da malware, spyware, ransomware e altre minacce online: per non farsi mancare nulla è presente anche una VPN che ti permette di navigare in anonimo e proteggere le tue informazioni personali con crittografia avanzata.

Insomma, questo pacchetto è una soluzione veramente completa per una famiglia o un gruppo di amici: hai il meglio della produttività e il meglio della protezione. Il tutto con un risparmio complessivo assurdo di quasi 130 euro. Sarebbe un peccato non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.