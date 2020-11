La suite Microsoft 365 è oggi offerta in sconto su Amazon: la formula Family che dà la possibilità di accedere con sei account differenti è acquistabile al prezzo di 86,28 euro invece di 99,00 euro come da listino.

Offerte Amazon: Microsoft 365 Family in sconto

Sono inclusi tutti gli strumenti del gruppo di Redmond dedicati a produttività, comunicazione e gestione dei documenti: da Word a Excel, da PowerPoint ad Outlook, senza dimenticare 1 TB di spazio sulla piattaforma OneDrive per il caricamento dei file con funzionalità Vault per un livello di protezione aggiuntivo da applicare ai contenuti riservati. I software possono essere utilizzati sia nella loro versione cloud accessibile da browser sia da applicazioni mobile o dalle edizioni instabili su Windows e macOS.

La versione in sconto oggi a 86,23 euro è quella attivabile con il codice ricevuto via email subito dopo aver completato l’ordine. Non è che una delle tante offerte su Amazon che anticipano di alcune settimane il Black Friday 2020.