Microsoft 365+Norton 360: solo 60 euro su Amazon

Chi cerca un software per la produttività e una soluzione di sicurezza non può lasciarsi sfuggire l’ottima offerta di Amazon per Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe. I due prodotti sono disponibili a 59,99 euro, quindi è possibile ottenere un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino. Bisogna però affrettarsi perché la promozione termina tra nove giorni.

Microsoft 365 Family+Norton 360 Deluxe: sconto del 68%

La suite Microsoft 365 Family include tutte le popolari applicazioni di produttività dell’azienda di Redmond (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access e Publisher), oltre a Skype e 1 TB di spazio su OneDrive per ogni persona (l’abbonamento può essere condiviso tra sei utenti). C’è inoltre l’app Microsoft Family Safety che consente ai genitori di impostare limiti di tempo, bloccare determinati contenuti e vedere l’attività settimanale dei figli.

Norton 360 Deluxe è una suite completa per la sicurezza di cinque dispositivi. Sono inclusi antivirus, firewall, password manager, VPN, controllo parentale, backup sul cloud e protezione per la webcam. Entrambi i software sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS.

L’abbonamento è valido per 15 mesi e può essere attivato inserendo i codici che arriveranno via email. il prezzo totale è 59,99 euro, invece di 188,95 euro, per cui lo sconto è pari al 68%.