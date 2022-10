La nuova app di Microsoft 365: addio Office

Con una mossa a sorpresa, la scorsa settimana il gruppo di Redmond ha annunciato l’addio a Office, confermando così la volontà di spingere gli utenti verso Microsoft 365. Una decisione da qualcuno ritenuta inevitabile e da altri fortemente criticata, ma la società ha scelto la strada da percorrere e non tornerà indietro. Un’ennesima testimonianza giunge oggi con la pubblicazione di un filmato che mostra in anteprima la nuova app dedicata alla suite.

Addio Office: arriva la nuova app di Microsoft 365

Le differenze con l’attuale software all-in-one di Office sono ben visibili, a partire dalla barra di navigazione semplificata. La schermata principale accoglie inoltre una sezione dedicata agli elementi suggeriti (meeting in programma, modifiche ai documenti apportate dai collaboratori e così via). C’è poi la scheda Feed con i dettagli a proposito degli impegni in agenza e i compiti da svolgere. Questa la descrizione fornita.

Vi presentiamo l’app di Microsoft 365. È la casa dei vostri strumenti e contenuti preferiti. Ora offre nuovi modi per trovare, creare e condividere i vostri contenuti, il tutto in un unico posto. Con l’app di Microsoft 365 potete trovare i vostri file e le applicazioni preferite, creare contenuti come un professionista, semplificare il vostro lavoro e farlo in modo facile su più dispositivi.

Di seguito, invece, il video di presentazione pubblicato da Microsoft sul canale YouTube ufficiale della suite 365.

La data di uscita della nuova app di Microsoft 365 non è stata confermata, ma quasi certamente arriverà entro il mese di novembre, quando prenderà il via il passaggio necessario ad abbandonare completamente il brand Office. La procedura si concluderà entro il gennaio 2023.

