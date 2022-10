The Microsoft Office: benvenuti nel 1989

Martedì 1 agosto 1989. In Italia sono appena passati i Pink Floyd orfani di Roger Waters per un concerto a Venezia che rimarrà nella storia. A un giorno di distanza dal lancio di Nintendo Game Boy in Nord America, fa il suo esordio un pacchetto software destinato a lasciare il segno: Microsoft Office. Non tutti sono a conoscenza del fatto che la sua prima edizione è stata destinata ai computer Macintosh che, di lì a poco, diventeranno i principali competitor del mondo PC. È lo stesso gruppo di Redmond a ricordarlo, nella pagina del sito ufficiale dedicata alle proprie origini.

All’interno del pacchetto (battezzato The Microsoft Office) sono presenti quattro applicativi pensati per la produttività: Word, Excel, PowerPoint e Mail. Ripeschiamo quanto riportato da un comunicato dell’epoca in cui si citano le parole di John Sculley, allora CEO e presidente di Apple.

Did you know that the first-ever versions of Excel, PowerPoint, and Mail started on the Mac? I didn't. Indeed, Microsoft Office 1.0 started on the Mac. Gates once quipped that Microsoft had more people working on the Macintosh than Apple did. https://t.co/FWgatNoOHD pic.twitter.com/IlJBDKgWvC

