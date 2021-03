Microsoft 365, offerta bomba per tutta la famiglia

Pochi giorni di tempo per un prezzo del tutto speciale: un anno di Microsoft 365 per 6 persone a soli 59,99 euro. Ciò significa che se ne potrà approfittare su tutti i device di casa, tanto per i figli in DAD quanto per i genitori in smart working, scaricando semplicemente il codice di attivazione.

Microsoft 365 Family: prezzo super per pochi giorni

Si tratta di un acquisto scontato e semplificato, poiché per attivare il proprio abbonamento è sufficiente acquistare il codice su Amazon, ricevendo in cambio gli estremi per l’attivazione stessa. A questo punto non resta che scaricare la suite ed inserire gli estremi ricevuti direttamente da Microsoft.

59,99 euro per sei persone significano appena 10 euro cadauna per 12 mesi, senza limiti: il valore di questa offerta è del tutto chiaro, ma il prezzo indicato durerà soltanto per pochi giorni ancora.

Microsoft 365 (erede del precedente Office 365) prevede il libero uso di Word, Excel, Access, PowerPoint e Outlook, oltre che 1TB di spazio su OneDrive per ogni singolo utente attivato. L’attivazione può avvenire anche su dispositivi mobile che prevedano le specifiche app correlate.