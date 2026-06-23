Microsoft 365 è in offerta Prime Day 2026: risparmia fino a 44 euro

L’edizione 2026 del Prime Day è iniziata e andrà avanti per tutta la parte centrale della settimana, fino a venerdì 26 giugno. Sfogliando il catalogo di Amazon, tra le promozioni più interessanti nella categoria Informatica c’è il forte sconto su Microsoft 365, l’evoluzione di Office che ha tutto ciò che server per la creazione e la modifica dei documenti e non solo. Scegli la formula che preferisci tra Personal se la devi utilizzare solo tu oppure Family da condividere tra un massimo di 6 account gestiti in modo indipendente.

C’è anche Microsoft 365 in offerta al Prime Day

Quali sono le app e i software che fanno parte del pacchetto? Eccole: si tratta di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Defender, Teams, Designer e Clipchamp. La compatibilità è prevista per PC, Mac, smartphone e tablet, include 1 TB di spazio su OneDrive per l’archiviazione sicura nel cloud, c’è l’AI di Copilot che aumenta la produttività e un editor video con esportazione in formato 4K filtri ed effetti. Non perdere tempo, l’offerta su Amazon ti aspetta.

In questo momento, Microsoft 365 è in promozione sull’e-commerce con un anno di abbonamento proposto in forte sconto. Ecco i prezzi che ti faranno risparmiare.

Per approfittarne hai bisogno di un account Prime, lo stesso che (tra le altre cose) include l’accesso alle spedizioni gratuite sui prodotti comprati da Amazon e lo streaming su Prime Video. Non ce l’hai? Nessun problema, inizia la prova gratis di 30 giorni e risolvi in un istante.