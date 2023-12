Microsoft 365 o Office 2021? Scopri le differenze e scegli

Ormai da alcuni anni la logica del “software” è stata trasformata in logica di “servizio”, creando così un’offerta parallela – ormai dominante – rispetto a quelli che erano i software tradizionali da installare e utilizzare. Oggi, infatti, all’installazione tradizionale si è sostituita la dinamica dell’abbonamento: il servizio è accessibile fino al momento in cui lo si paga, dopodiché non sarà più utilizzabile. Non se ne è più proprietari, insomma, ma si ha esclusivamente diritto all’accesso a tempo limitato e secondo le regole fissate dalla casa madre.

In questa evoluzione si misura il passaggio di consegne dalla suite Office tradizionale a quel Microsoft 365 che raggruppa oggi le applicazioni più note della produzione di Redmond (da Word a Powerpoint, da Access a Excel). Ma quali sono le differenze tra queste due opposte visioni? E cosa è preferibile scegliere?

Office 2021 o Microsoft 365: come scegliere

Le differenze vanno oltre il prezzo, ovviamente, ma il cardine del cambiamento è stato nella modalità di accesso e di acquisto. Se con Office si ha a disposizione una suite “monolitica”, che si acquisisce con un pagamento una tantum che offre il diritto di accesso a vita sul software, con Microsoft 365 si ha invece una suite più “dinamica”, ma con accesso limitato nel tempo.

Spiega la stessa Microsoft:

è un abbonamento che viene fornito con le app Premium, ovvero Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access (Publisher e Access disponibili solo su PC). Le app possono essere installate su più dispositivi, inclusi PC, Mac, iPad, iPhone, tablet Android e smartphone Android. Microsoft 365 include anche servizi come 1 TB di spazio di archiviazione in OneDrive, 60 minuti per le chiamate Skype al mese e il supporto Microsoft tramite telefono e chat. Con un abbonamento puoi ottenere le ultime versioni delle app e ricevere automaticamente gli aggiornamenti appena vengono rilasciati. Office 2021 è disponibile come acquisto di una copia unica e include le app classiche, ad esempio Word, Excel e PowerPoint per PC o Mac. Non include i servizi previsti nell’abbonamento a Microsoft 365. Gli acquisti di una copia unica non offrono un’opzione di aggiornamento. Per eseguire pertanto l’aggiornamento alla versione principale successiva dovrai effettuarne l’acquisto a prezzo pieno.

La scelta deve essere dunque approntata sulla base di queste caratteristiche ed in funzione degli aspetti che si ritengono maggiormente preziosi per la propria esperienza.

Si vogliono avere aggiornamenti continui sulle funzionalità? Meglio Microsoft 365, altrimenti Office andrà bene comunque per molti anni senza problema alcuno. Si vuole avere sempre a disposizione la propria suite senza dover effettuare pagamenti continui? Meglio Office, altrimenti si potrà scegliere l’abbonamento per mettere in pancia le caratteristiche che si porta appresso.

La differenza nel prezzo è tale per cui l'acquisto di Office costerà come qualche mese di abbonamento, ma al tempo stesso sono disponibili formule di acquisto della suite che consentono di risparmiare moltissimo e quindi di rendere impari il confronto.

Per contro anche Microsoft 365 può essere acquistato in sconto, con 12 mesi di abbonamento, il che equivale comunque sempre di più che non l'acquisto una tantum della suite tramite codice licenza.

La convenienza in termini economici, insomma, è presto calcolata. Microsoft 365 dalla sua ha il vantaggio di offrire l’accesso da più terminali (ma comunque ad un solo utente) e la possibilità di sfruttare il supporto tecnico, l’accesso a OneNote, Teams e Climpchamp e altri piccoli “plus” usati per iniettare maggior valore a quella che è una nuova filosofia di sviluppo.

Se si ha bisogno della suite per un mese (ad esempio per un evento, un’iniziativa isolata o altri impegni isolati), non ci sono dubbi: con appena 7 euro si ha accesso a tutto quel che serve. Se invece si usano le varie applicazioni della suite per studio o lavoro, e quindi è presumibile una durata pluriannuale, ecco che la tradizionale installazione di Office diventa ben più conveniente. I calcoli sono fatti, tutto il resto è questione di scelte.

Una volta ricevuto il codice, non resta che scaricare il software dai server ufficiali di distribuzione e avviare l'installazione. Il codice ricevuto via mail consentirà in seguito di attivare il software per poterlo utilizzare appieno, senza preoccupazioni e – soprattutto – senza scadenza alcuna. Nessun pagamento ulteriore è richiesto: mentre l'utenza Microsoft 365 continua a pagare l'abbonamento mensile, chi ha scelto un Office 2021 Professional Plus paga una volta e usa per sempre.

Windows 10 o Windows 11?

La scelta tra Windows 10 e Windows 11 è improntata su differenze di altro tipo. In ballo non ci sono due differenti modelli di business e di distribuzione del software, ma anni di evoluzione del concetto tali per cui la scelta dovrà essere improntata soprattutto sull’affidabilità del sistema operativo e sulla compatibilità dello stesso con la macchina in uso.

Windows 10 si è rivelato estremamente sicuro e stabile: il passaggio a Windows 11 è dettato oggi dalla volontà di avere il massimo dell’innovazione a disposizione, con aggiornamenti sempre garantiti e con performance destinate a migliorare nel tempo insieme agli update via via rilasciati. Scegliere Windows 10 è oggi anzitutto un’opzione basata sulla volontà di lavorare su un sistema conosciuto ed affidabile, a cui affidarsi senza preoccupazioni di sorta. Oppure si tratta di una scelta obbligata nei casi in cui il dispositivo in uso non abbia tutti i requisiti in regola per poter supportare l’aggiornamento.

In entrambi i casi, comunque, la soluzione basata su codice licenza consente di risparmiare in modo sostanziale rispetto alle versioni tradizionali del software. Agli effetti tutto sarà identico: ad installazione avvenuta, non ci saranno limitazioni di alcun tipo e si potrà fruire del sistema operativo in modo esattamente paritetico. Cambia però, e di molto, il costo iniziale.

Disponibile anche Windows 7 Professional per esigenze particolari, così come sono accessibili le versioni per Server con cui mettere in piedi reti e sistemi evoluti per necessità aziendali specifiche:

