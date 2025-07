Microsoft 365 Personal e Family: crolla il prezzo per il Prime Day

Microsoft 365 è in forte sconto per il Prime Day 2025 che ha appena preso il via su Amazon. Ad esempio, l’abbonamento annuale alla formula Personal (per un solo utente) è in offerta a -42%. Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare e attivare o rinnovare la sottoscrizione. Oggi la paghi solo 43,99 euro invece di 99,00 euro come da listino ufficiale. Include tutto ciò che serve per il lavoro e la creazione di contenuti, facendo leva anche sull’intelligenza artificiale di strumenti come Copilot e Designer.

Prime Day 2025: sconto imperdibile per Microsoft 365

Ci sono tutti i programmi presenti nel tradizionale pacchetto Office (e molto di più), da utilizzare attraverso l’interfaccia online oppure da installare in locale sui dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS): Word, Excel, PowerPoint, Outlook. A questi si aggiungono 1 TV di spazio su OneDrive per il backup cloud crittografato e Defender che tiene lontani virus e altre minacce informatiche, senza dimenticare ad esempio Clipchamp per il montaggio video. Scopri di più nella scheda dedicata alla suite.

In alternativa c’è anche la versione Family che include tutto quanto appena descritto, moltiplicandolo per i 6 utenti supportati: la puoi attivare al prezzo di soli 53,99 euro invece di 129,00 euro. In questo caso il risparmio è addirittura maggiore, arrivano allo sconto del 45% sul listino. In entrambi i casi, il codice di attivazione è spedito via email subito dopo aver effettuato l’acquisto.

Prime Day 2025 ha ufficialmente il via nelle ore scorse. L’evento organizzato dall’e-commerce andrà avanti fino a venerdì 11. Le offerte sono già attive, in esclusiva per chi ha una sottoscrizione Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi attivare la prova gratuita.