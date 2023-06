Microsoft 365 Personal e Family: gli sconti su Amazon

Rinnovata nella veste (qui sopra il nuovo logo) e nei contenuti, la suite Microsoft 365 rimane la scelta preferita da molti per la produttività e lo studio, sia sui computer desktop o notebook sia nell’ambito mobile. Oggi le versioni Personal (un account) e Family (fino a sei account) sono entrambe proposte in sconto su Amazon.

Gli sconti Amazon su Microsoft 365 Personal e Family

A comporre il pacchetto sono tutte le applicazioni di produttività dell’ecosistema Office ovvero Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ed Editor. È possibile utilizzarle installandole in locale su computer Windows e macOS così come su dispositivi Android e iOS oppure nelle loro edizioni online accessibili da browser. Include anche 1 TB di spazio su OneDrive per il backup sicuro e protetto dei dati sul cloud. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento si ha la possibilità di assicurarsi dodici mesi di sottoscrizione a Microsoft 365 Personal al prezzo finale di 55,44 euro e non 69,00 euro come al solito, grazie all’offerta di Amazon.

È in sconto anche la versione Family della suite, quella che mette tutti i vantaggi appena descritti a disposizione di un massimo di sei account da gestire in modo separato e indipendente: oggi un anno di abbonamento costa solo 85,28 euro invece di 99,00 euro come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.