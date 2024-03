Microsoft 365 Personal e Family: sconti fino a 42€

Oggi, la suite Microsoft 365 è protagonista su Amazon con un forte sconto che interessa sia la versione Personal che quella Family. Quest’ultima è adatta a chi vuole gestire fino a un massimo di sei account in contemporanea, indipendenti tra loro, dunque principalmente a tutti i membri della famiglia.

Forte sconto per Microsoft 365 Family su Amazon

Include tutte le applicazioni tradizionali del pacchetto Office come Word, Excel e PowerPoint per la creazione e l’editing dei documenti, ma anche Outlook, Editor, Clipchamp e OneNote, senza dimenticare Defender per la protezione dal codice maligno e 1 TB di spazio sul cloud di OneDrive (complessivamente 6 TB per chi sceglie l’edizione Family). È possibile installare in locale su computer con sistema operativo Windows o macOS oltre che, grazie alle applicazioni dedicate, sugli smartphone e sui tablet con piattaforma Android e iOS/iPadOS. L’abbonamento, dalla durata annuale, dà diritto a un accesso senza limitazioni a tutte le funzionalità premium. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

C’è dunque tutto l’occorrente per lavorare e collaborare in tempo reale, ma anche per lo studio. I software sono costantemente aggiornati con l’inclusione di funzionalità inedite, molte delle quali in questo periodo caratterizzate dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ecco perché conviene approfittare delle offerte di Amazon proposte oggi e attivare l’abbonamento annuale alla suite.

La vendita è gestita direttamente da Amazon e, se si sceglie la versione con codice di attivazione via email, il download può essere immediato. Volendo, c’è anche quella spedita via posta: la spesa non cambia e la consegna è gratuita in un solo giorno.