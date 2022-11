Addio Office: Microsoft 365 Personal, risparmi 24€

Ora che è stato ufficializzato l’addio a Office, per la produttività si può fare affidamento a Microsoft 365 (qui sopra è visibile il nuovo logo). Segnaliamo il pacchetto Personal disponibile in queste ore con un forte sconto su Amazon: con l’offerta di oggi puoi risparmiare 24 euro sull’abbonamento annuale.

Microsoft 365 Personal è in forte sconto su Amazon

Cosa è incluso? Ci sono tutti gli strumenti che hanno fino a oggi composto la suite Office ovvero Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook e OneNote, accessibili sia nella loro versione Web sia installando le applicazioni in locale su PC, Mac e dispositivi mobile. A completare la dotazione è inoltre 1 TB di spazio sul servizio OneDrive in cui archiviare i propri contenuti. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Personal al prezzo di soli 44,99 euro invece di 69,00 euro come da listino. Dopo la conferma dell’ordine si riceverà il codice di attivazione nella modalità scelta dall’utente: via posta oppure via email.

Oggi in offerta su Amazon anche il pacchetto Family, con possibilità di accesso per sei account: lo sconto è di 14 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.