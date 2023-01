Microsoft 365: problemi di accesso a numerosi servizi (update)

Mattinata problematica per l’azienda di Redmond. A partire dalle 8:00 circa, diversi utenti hanno iniziato a segnalare l’impossibilità di accedere a numerosi servizi di Microsoft 365. La conferma è arrivata via Twitter circa mezzora dopo. La causa è stata individuata, ma al momento non sono stati ancora ripristinati i servizi.

Microsoft ha spiegato nei tweet successivi che si è trattato di un problema di networking dovuto ad una modifica della configurazione. Nella pagina relativa allo “stato di salute” di Microsoft 365 viene chiarito che il problema è stato causato da un errato routing WAN. Per ripristinare l’accesso è stata rimossa la modifica. Questi sono i servizi interessati:

We’ve isolated the problem to networking configuration issues, and we're analyzing the best mitigation strategy to address these without causing additional impact. Refer to the admin center MO502273 or https://t.co/lZs9s6KLnh for more information.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023