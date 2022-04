47 anni di Microsoft: la fondazione il 4 aprile 1975

Quasi mezzo secolo alle spalle, un modello di business andato evolvendo in modo significativo nell’ultimo periodo e prospettive di sviluppo sempre più incentrate su cloud e sostenibilità: oggi Microsoft spegne le sue prime 47 candeline. La fondazione della società (inizialmente Micro-Soft) risale al 4 aprile 1975, con l’apertura della prima sede ad Albuquerque, nel Nuovo Messico.

Nata da un’idea di Bill Gates e Paul Allen (scomparso nell’ottobre 2018), l’azienda propose inizialmente varianti del linguaggio BASIC. Curiosamente, il primo prodotto hardware commercializzato fu Z-80 SoftCard, una scheda di espansione realizzata nel 1980 per il computer Apple II (la fondazione della mela morsicata risale a un anno dopo, al 1976). Quanto successo nei decenni successivi, con una rivalità mai del tutto sopita tra le due realtà, è agli atti.

Nelle scorse settimane, un sempre esuberante Steve Ballmer (tra i primi dipendenti Microsoft e poi CEO) ha raccontato come il rapporto con Gates non fosse privo di tensioni.

Come uno dei primi dipendenti Microsoft, lavorando al fianco di Bill Gates, fu lui a chiedere al co-fondatore di assumere altro personale, sentendosi rispondere Steve, non ti ho chiesto di uscire da una business school e di unirti a me per mandare in bancarotta questa azienda.

Tra i ’90 e i ’00, pur lavorando fianco a fianco in Microsoft, hanno trascorso quasi un anno senza parlarsi.