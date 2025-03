Microsoft annuncia 6 nuovi agenti AI per la sicurezza informatica

Dopo aver lanciato il suo Security Copilot un anno fa, ora l’azienda di Redmond alza il tiro con sei nuovi agenti AI progettati per assistere in modo autonomo i team di sicurezza oberati di lavoro.

Microsoft Security Copilot, in arrivo 6 agenti AI per la cybersecurity

I sei agenti di sicurezza di Microsoft sono progettati per gestire in modo autonomo grandi volumi di attività, per alleggerire il carico di lavoro dei team di cybersecurity. Avranno il compito di analizzare e filtrare gli avvisi di phishing e le potenziali violazioni di dati, classificare le minacce più critiche e monitorare le vulnerabilità nei sistemi aziendali.

Vasu Jakkal, vicepresidente corporate di Microsoft Security, sottolinea come questi agenti disponibili in anteprima il prossimo mese, consentiranno ai team di automatizzare attività complesse e ad alto volume. Inoltre, si integreranno perfettamente con le soluzioni di sicurezza Microsoft.

Microsoft Teams più sicuro con la protezione contro il phishing

Microsoft non è sola in questa missione. L’azienda sta collaborando con OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium e Fletch per abilitare alcuni agenti di sicurezza di terze parti. Queste estensioni semplificheranno l’analisi delle violazioni dei dati con OneTrust o l’individuazione delle cause principali di interruzioni e guasti di rete con Aviatrix.

I nuovi agenti AI di Security Copilot sono pensati per i team di sicurezza, ma Microsoft sta anche migliorando la protezione contro il phishing in Microsoft Teams. A partire dal prossimo mese, Microsoft Defender for Office 365 proteggerà gli utenti di Teams da phishing e altre minacce informatiche, con una migliore difesa contro URL e allegati malevoli.