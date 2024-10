Microsoft Defender ora rileva Wi-Fi non sicuri

Microsoft Defender per privati si arricchisce di nuove funzionalità per la protezione della privacy degli utenti. Già introdotte nel 2023, queste funzionalità sono state rese disponibili all’inizio del 2023 sui dispositivi iOS e Android. Ora Microsoft ha annunciato un’ulteriore espansione.

Microsoft Defender rileva automaticamente le connessioni Wi-Fi non sicure

Microsoft Defender ora è in grado di di individuare e segnalare in automatico le connessioni Wi-Fi non sicure sui dispositivi Android, iOS e Windows, con l’intenzione di estendere presto questa funzione anche a macOS. In breve, quando un dispositivo si connette a un hotspot Wi-Fi con una crittografia di sicurezza debole, Defender avvisa l’utente, consentendo di disconnettersi con un semplice clic. Inoltre, Microsoft sta lavorando per abilitare automaticamente una VPN quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, garantendo così una protezione ancora maggiore.

La protezione della privacy (VPN) arriva in altri Paesi

La funzione di protezione della privacy (VPN) di Microsoft Defender, che crittografa il traffico Internet e nasconde l’indirizzo IP dell’utente, è ora disponibile su Windows, macOS, Android e iOS in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada.

Microsoft ha annunciato l’intenzione di estendere presto questa funzionalità ad altri dieci Paesi in Europa, Asia e America Latina. Attualmente, gli utenti possono usufruire di un limite mensile di 50 GB di dati per navigare in modo sicuro e anonimo utilizzando la VPN di Defender, con l’esclusione di alcuni popolari siti di streaming, social media, musica e messaggistica.

Come accedere alle nuove funzionalità di protezione della privacy

Per usufruire di queste nuove funzionalità di Microsoft Defender, gli utenti devono scaricare l’app dal Google Play Store, dall’Apple App Store o dal Microsoft Store e accedere con il proprio account Microsoft personale associato a un abbonamento Microsoft 365 Personal o Family.